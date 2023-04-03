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Веллер Абрам Абрамович

Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1859

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1895

Сын: Веллер Наум Абрамович

Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна

Кириллов, , ,
Рождение ребёнка
1897

Сын: Веллер Александр Абрамович

Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна

?, , ,
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Эни (Евгения) Абрамовна

Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Веллер Валентин Абрамович

Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Веллер Елизар Абрамович

Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веллер Раиса Наумовна

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1909
?, , ,
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