Веллер Абрам Абрамович
Место рождения?, , ,
Дата рождения1859
Дата смерти1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна
Кириллов, , ,
Рождение ребёнка
1897
Сын: Веллер Александр Абрамович
Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна
?, , ,
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Эни (Евгения) Абрамовна
Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Веллер Валентин Абрамович
Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Веллер Раиса Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веллер Раиса Наумовна
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1909
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