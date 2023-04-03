Веллер Наум Абрамович
Место рожденияКириллов, , ,
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихман (Веллер) Саломея Наумовна
Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Веллер ? Наумович
Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна
Смерть
Неизвестно
расстрел