Веллер Наум Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веллер Наум Абрамович

Место рождения

Кириллов, , ,

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Веллер Абрам Абрамович

Мать: Веллер (Рубинова) Раиса Наумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веллер Борис Наумович

Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихман (Веллер) Саломея Наумовна

Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

Работа или профессия
Неизвестно
ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Сын: Веллер ? Наумович

Мать ребёнка: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
расстрел

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