Ашихман (Веллер) Саломея Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихман (Веллер) Саломея Наумовна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веллер Наум Абрамович

Мать: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ашихман Иван Венович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ашихман Иван Венович

Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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