Ашихман (Веллер) Саломея Наумовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ашихман Иван Венович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ашихман Иван Венович
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно