Ашихман Иван Венович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихман Иван Венович

Место рождения

Ачит, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ачит, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ашихман (Веллер) Саломея Наумовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихман (Веллер) Саломея Наумовна

Работа или профессия
Неизвестно
агроном
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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