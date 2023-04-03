Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна
Место рождения?, , ,
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
?, , ,
Рождение ребёнка
1918
Сын: Веллер ? Наумович
Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович
?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихман Саломея Наумовна
Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
зубной врач
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно