Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

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Место рождения

?, , ,

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акодус Аба Зеликов

Мать: Акодус Михля Гиршева (Григорьевна)

?, , ,
Рождение ребёнка
1918

Сын: Веллер ? Наумович

Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович

?, , ,
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веллер Борис Наумович

Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихман Саломея Наумовна

Отец ребёнка: Веллер Наум Абрамович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веллер Наум Абрамович

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
зубной врач
Место жительства
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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