Веллер Борис Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веллер Борис Наумович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веллер Наум Абрамович

Мать: Веллер (Акодус) Фаина Абрамовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веллер (Скребцова) Елена Алексеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Веллер (Скребцова) Елена Алексеевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веллер (Скребцова) Елена Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

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