Веллер (Рубинова) Раиса Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веллер (Рубинова) Раиса Наумовна

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Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1864

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1895

Сын: Веллер Наум Абрамович

Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович

Кириллов, , ,
Рождение ребёнка
1897

Сын: Веллер Александр Абрамович

Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович

?, , ,
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Эни (Евгения) Абрамовна

Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Веллер Валентин Абрамович

Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Веллер Елизар Абрамович

Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веллер Абрам Абрамович

?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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