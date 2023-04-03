Веллер (Рубинова) Раиса Наумовна
Место рождения?, , ,
Дата рождения1864
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович
Кириллов, , ,
Рождение ребёнка
1897
Сын: Веллер Александр Абрамович
Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович
?, , ,
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Эни (Евгения) Абрамовна
Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Веллер Валентин Абрамович
Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Веллер Абрам Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
?, , ,
Работа или профессия
Неизвестно
?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1934