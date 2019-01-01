город Бологое, город Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Бологое

Бологовский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Валдайский уезд
С. Бологое и Агрызково29Мар. Ив. Путятина1012132

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Валдайский уезд
станица Бологое

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Валдайский уезд, Медведевская волость
10Бологое (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.кн. Путятина3227366781414492+железнодорожная службаторговля Новгородская железная дорогаозеро Бологое.Церковь, 2 школы, 2 блн., фельдшерский пункт, пчт. уч., ж. д. ст., 58 мелочная лавка, 2 казенная винная лавка, 7 пост. дв., муком. мельница, 1 город. уч., 1 технич. жел. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область
10257Бологоегород обл.подч.57°53'34°03'O-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бологовский муниципальный район, Городское поселение город Бологое
28608101001г Бологоегород
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