Бушмина (Жванко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушмина (Жванко) Евдокия

Бушмина (Жванко) Евдокия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1904

Дата смерти

08.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904

Отец: Жванко Иван

Мать: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
02.07.1924

Дочь: Таканаева Елизавета

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.02.1927

Сын: Бушмин Иван

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1929

Дочь: Татьяна (Тоня)

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.03.1932

Сын: Бушмин Михаил

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.1935

Сын: Бушмин Владимир

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.11.1937

Дочь: Киричок Аграфена

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1940

Сын: Бушмин Александр

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1943

Дочь: Редькина Нина

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушмин Семён

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Семён

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
08.01.1989
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close