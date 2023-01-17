Бушмина (Жванко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1904
Дата смерти08.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1904
Отец: Жванко Иван
Мать: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
02.07.1924
Дочь: Таканаева Елизавета
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
18.02.1927
Сын: Бушмин Иван
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
30.10.1929
Дочь: Татьяна (Тоня)
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
21.03.1932
Сын: Бушмин Михаил
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
22.02.1935
Сын: Бушмин Владимир
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
19.11.1937
Дочь: Киричок Аграфена
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
19.05.1940
Сын: Бушмин Александр
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
27.07.1943
Дочь: Редькина Нина
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Рождение ребёнка
03.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушмин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Семён
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
08.01.1989
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно