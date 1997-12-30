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Бушмин Владимир

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.02.1935

Дата смерти

30.12.1997

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935

Отец: Бушмин Семён

Мать: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.12.1965

Сын: Бушмин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Смерть
30.12.1997
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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