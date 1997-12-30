Бушмин Владимир
Место рождения
Дата рождения22.02.1935
Дата смерти30.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1935
Отец: Бушмин Семён
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
10.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1965
Сын: Бушмин Владимир
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Лесничий
Смерть
30.12.1997
Похороны
Неизвестно