Бушмин Семён
Место рождения
Дата рождения03.01.1903
Дата смерти03.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1903
Отец: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
02.07.1924
Дочь: Таканаева Елизавета
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
18.02.1927
Сын: Бушмин Иван
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
30.10.1929
Дочь: Татьяна (Тоня)
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
21.03.1932
Сын: Бушмин Михаил
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
22.02.1935
Сын: Бушмин Владимир
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
19.11.1937
Дочь: Киричок Аграфена
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
19.05.1940
Сын: Бушмин Александр
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
27.07.1943
Дочь: Редькина Нина
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
03.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушмина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушмина Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
03.08.1983
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно