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Бушмин Семён

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

03.01.1903

Дата смерти

03.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1903

Отец: Бушмин Иван

Мать: Бушмина Пелагея Степановна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.07.1924

Дочь: Таканаева Елизавета

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.02.1927

Сын: Бушмин Иван

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1929

Дочь: Татьяна (Тоня)

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.03.1932

Сын: Бушмин Михаил

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.1935

Сын: Бушмин Владимир

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.11.1937

Дочь: Киричок Аграфена

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.05.1940

Сын: Бушмин Александр

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1943

Дочь: Редькина Нина

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
03.08.1983
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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