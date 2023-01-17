Бушмина Пелагея Степановна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бушмин Тимофей
Отец ребёнка: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Абрамова Лукерья
Отец ребёнка: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Суспина Мария
Отец ребёнка: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Бушмин Иван
Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бушмин Илья
Отец ребёнка: Бушмин Иван
Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бушмин Василий
Отец ребёнка: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
03.01.1903
Сын: Бушмин Семён
Отец ребёнка: Бушмин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Иван
Смерть
Неизвестно