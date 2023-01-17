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Бушмина Пелагея Степановна

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Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Степан

Мать: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бушмин Тимофей

Отец ребёнка: Бушмин Иван

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Абрамова Лукерья

Отец ребёнка: Бушмин Иван

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Суспина Мария

Отец ребёнка: Бушмин Иван

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Бушмин Иван

Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бушмин Илья

Отец ребёнка: Бушмин Иван

Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бушмин Василий

Отец ребёнка: Бушмин Иван

Рождение ребёнка
03.01.1903

Сын: Бушмин Семён

Отец ребёнка: Бушмин Иван

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Иван

Смерть
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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