Бушмин Иван
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Бушмин Стеф(п)ан
Мать: Бушмина Евдакия
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бушмин Тимофей
Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Абрамова Лукерья
Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Суспина Мария
Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна
Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бушмин Илья
Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна
Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бушмин Василий
Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
03.01.1903
Сын: Бушмин Семён
Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно