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Бушмин Иван

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Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Бушмин Стеф(п)ан

Мать: Бушмина Евдакия

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Бушмин Тимофей

Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Абрамова Лукерья

Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Суспина Мария

Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна

Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бушмин Илья

Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна

Курская волость, Российская Империя
Курская волость, Российская Империя
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бушмин Василий

Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
03.01.1903

Сын: Бушмин Семён

Мать ребёнка: Бушмина Пелагея Степановна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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