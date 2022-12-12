Бушмин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБушмин Тимофей

Бушмин Тимофей

avatar

Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Бушмин Иван

Мать: Бушмина Пелагея Степановна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Бушмин ?Георгий

Мать ребёнка: не указана

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close