Бушмин Тимофей
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
1918
Сын: Бушмин ?Георгий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно