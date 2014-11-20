Бушмин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушмин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1938

Дочь: Шевченко Тамара

Мать ребёнка: Бушмина Просковья

Рождение ребёнка
1947

Сын: Бушмин Виктор

Мать ребёнка: Бушмина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Анатолий

Мать ребёнка: Бушмина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Владимир

Мать ребёнка: Бушмина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Михаил

Мать ребёнка: Бушмина Просковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Просковья

Смерть
Неизвестно
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