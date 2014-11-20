Бушмин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бушмин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1938
Дочь: Шевченко Тамара
Мать ребёнка: Бушмина Просковья
Рождение ребёнка
1947
Сын: Бушмин Виктор
Мать ребёнка: Бушмина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин Анатолий
Мать ребёнка: Бушмина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин Владимир
Мать ребёнка: Бушмина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин Михаил
Мать ребёнка: Бушмина Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушмина Просковья
Смерть
Неизвестно