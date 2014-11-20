Шевченко (Бушмина) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко (Бушмина) Тамара

Шевченко (Бушмина) Тамара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1938

Дата смерти

20.11.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1938

Отец: Бушмин Николай

Мать: Бушмина Просковья

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.11.2014
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close