Шевченко (Бушмина) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1938
Дата смерти20.11.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1938
Отец: Бушмин Николай
Мать: Бушмина Просковья
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.11.2014