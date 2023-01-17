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Бушмин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бушмин Иван

Мать: Бушмина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бушмин Александр

Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова ?Мария

Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феденко Анна

Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Мария Алексеевна

Смерть
1968
Похороны
Неизвестно
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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