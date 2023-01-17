Бушмин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бушмин Александр
Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова ?Мария
Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феденко Анна
Мать ребёнка: Бушмина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушмина Мария Алексеевна
Смерть
1968
Похороны
Неизвестно