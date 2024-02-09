город Омск, город Омск, город Омск, Омская область (на 2019) — Familio

Омск

город Омск, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Омской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Города
5ОМСК. Окружный.На правом берегу р. Иртыша, против впадения в него р. Оми.333760223651665012846Церквей: православных 7, католических 1, протестантских 1. Еврейский молитвенный дом 1. Магометанская мечеть 1. Учебные заведения — духовные: уездное училище; светския: Показать все
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Омский уезд
1Омск, областной город, осн. 1716 г. Церквей 16, училищ и школ 17, благотвор. учрежд. 5, тюремн. зам. и военно-исправ. рота, почт. и телегр. ст., театр, завод. 13, паров. Показать все Всех дворов: 2410. 40926Лошадей: 3426. Рогатого скота: 2067. Овец: 98. Коз: 85. Свиней: 137.
Акмолинская область, Омский уезд, Омский станичный юрт
2Омская ст., станичное правлениеВсех дворов: 454. 2718Лошадей: 467. Рогатого скота: 404. Коз: 25.
Омский уезд, Омская киргизская волость
226. Омская кирг. вол., осн. 1869 г.Аулов: 5. Кибиток: 969. 5301Лошадей: 6832. Рогатого скота: 3690. Верблюдов: 28. Овец: 6700.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Акмолинская область, Омский уезд, Омская станица
В одноименном селении

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область
11977Омскгород обл.подчин.55°00'с.ш.73°23'в.д.N-43-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, город Омск
52701000001г Омскгород
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