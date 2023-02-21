Бушмина Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бушмин Александр
Отец ребёнка: Бушмин Василий
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булгакова ?Мария
Отец ребёнка: Бушмин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушмин Василий
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феденко Анна
Отец ребёнка: Бушмин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Василий
Смерть
Неизвестно