Бушмина Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бушмин Александр

Отец ребёнка: Бушмин Василий

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булгакова ?Мария

Отец ребёнка: Бушмин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушмин Василий

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феденко Анна

Отец ребёнка: Бушмин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Василий

Смерть
Неизвестно
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