Суспина (Бушмина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Бушмин Иван
Рождение ребёнка
14.10.1928
Дочь: Лёткина Таисия Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Османова Валентина Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1939
Дочь: Зазулина Зинаида Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суспин Николай Максимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолина Мария Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фадеева Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.04.1976