Суспина (Бушмина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суспина (Бушмина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бушмин Иван

Мать: Бушмина Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
14.10.1928

Дочь: Лёткина Таисия Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Османова Валентина Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.03.1939

Дочь: Зазулина Зинаида Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суспин Николай Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суспин Иван Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолина Мария Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фадеева Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.04.1976
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