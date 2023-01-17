Юрченко (Суспина) Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Суспина) Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Суспина Мария

Рождение ребёнка
10.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесчастная Нина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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