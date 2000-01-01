Суспин Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суспин Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Суспина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суспин Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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