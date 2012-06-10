Лёткина (Суспина) Таисия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёткина (Суспина) Таисия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1928

Дата смерти

10.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1889 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928

Отец: не указан

Мать: Суспина Мария

Рождение ребёнка
25.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
10.06.2012
Николаевка, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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