Лёткина (Суспина) Таисия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1928
Дата смерти10.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1928
Отец: не указан
Мать: Суспина Мария
Рождение ребёнка
25.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
10.06.2012