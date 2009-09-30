Бушмин Иван
Место рождения
Дата рождения18.02.1927
Дата смерти30.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927
Отец: Бушмин Семён
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
02.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1956
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Экскаваторщик в шахте
Смерть
30.09.2009
Экибастуз, Казахстан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Экибастуз, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Экибастуз, Казахстан
Экибастуз, Казахстан