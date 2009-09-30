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Бушмин Иван

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.02.1927

Дата смерти

30.09.2009

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1927

Отец: Бушмин Семён

Мать: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.10.1956

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Экскаваторщик в шахте
Смерть
30.09.2009
Экибастуз, Казахстан
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости | Экибастуз, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Экибастуз, Казахстан
Экибастуз, Казахстан
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