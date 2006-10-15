Таканаева (Бушмина) Елизавета
Место рождения
Дата рождения02.07.1924
Дата смерти15.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1924
Отец: Бушмин Семён
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
14.06.1948
Дочь: Гладышева Галина Шамильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир
Смерть
15.10.2006
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно