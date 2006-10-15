Таканаева (Бушмина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таканаева (Бушмина) Елизавета

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.07.1924

Дата смерти

15.10.2006

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1924

Отец: Бушмин Семён

Мать: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.06.1948

Дочь: Гладышева Галина Шамильевна

Отец ребёнка: не указан

Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Кассир
Смерть
15.10.2006
Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Малиновое Озеро, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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