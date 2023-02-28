Киричок (Бушмина) Аграфена
Место рождения
Дата рождения19.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1937
Отец: Бушмин Семён
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
02.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
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Работа или профессия
Неизвестно
Конструктор
Смерть
Неизвестно
Г. НОВОСИБИРСК, КИРОВСКИЙ Р-Н, УЛ. СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, 32 кв10