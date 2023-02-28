Киричок (Бушмина) Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричок (Бушмина) Аграфена

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1937

Отец: Бушмин Семён

Мать: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Конструктор
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Г. НОВОСИБИРСК, КИРОВСКИЙ Р-Н, УЛ. СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ, 32 кв10
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