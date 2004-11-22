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Бушмин Михаил

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.03.1932

Дата смерти

22.11.2004

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1932

Отец: Бушмин Семён

Мать: Бушмина Евдокия

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
22.11.2004
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Причина смерти: Паркинсон
Похороны
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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