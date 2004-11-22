Бушмин Михаил
Место рождения
Дата рождения21.03.1932
Дата смерти22.11.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1932
Отец: Бушмин Семён
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
23.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Работа или профессия
Неизвестно
Военный
Смерть
22.11.2004
Причина смерти: Паркинсон
Похороны
Неизвестно