Бушмин Александр
Место рождения
Дата рождения19.05.1940
Дата смерти13.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1940
Отец: Бушмин Семён
Мать: Бушмина Евдокия
Бракосочетание
20.01.1966
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель, Экономист
Образование
Неизвестно
Барнаульский строительный техникум, ВЗФЭИ
Смерть
13.06.2007
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно