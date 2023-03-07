Жванко Иван
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Жванко Аггей
Мать: Жванко Матрена
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
25.12.1896
Сын: Жванко Василий
Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Жванко Григорий
Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Жванко Петр
Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
15.02.1904
Дочь: Бушмина Евдокия
Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
30.09.1908
Сын: Жванко Михаил
Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
09.05.1911
Сын: Жванко Николай
Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: (литючая) Пчелинцева Мария
Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна
Смерть
1933