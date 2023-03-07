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Жванко Иван

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Место рождения

Пески, Полтавська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Жванко Аггей

Мать: Жванко Матрена

Пески, Полтавська область
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Жванко Мария Трофимовна

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Жванко Василий

Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Жванко Григорий

Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Жванко Петр

Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Бушмина Евдокия

Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
30.09.1908

Сын: Жванко Михаил

Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
09.05.1911

Сын: Жванко Николай

Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: (литючая) Пчелинцева Мария

Мать ребёнка: Жванко Мария Трофимовна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1933
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
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