Жванко (Дубяга) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко (Дубяга) Мария Трофимовна

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Место рождения

Полтавская Губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

11.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Дубяга Трофим Петрович

Мать: не указана

Полтавская Губерния
Полтавская Губерния
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Жванко Иван

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Жванко Василий

Отец ребёнка: Жванко Иван

Рождение ребёнка
1899

Сын: Жванко Григорий

Отец ребёнка: Жванко Иван

Рождение ребёнка
1902

Сын: Жванко Петр

Отец ребёнка: Жванко Иван

Рождение ребёнка
15.02.1904

Дочь: Бушмина Евдокия

Отец ребёнка: Жванко Иван

Рождение ребёнка
30.09.1908

Сын: Жванко Михаил

Отец ребёнка: Жванко Иван

Рождение ребёнка
09.05.1911

Сын: Жванко Николай

Отец ребёнка: Жванко Иван

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: (литючая) Пчелинцева Мария

Отец ребёнка: Жванко Иван

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
11.10.1946
Киргизия
Киргизия
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