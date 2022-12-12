Жванко (Дубяга) Мария Трофимовна
Место рожденияПолтавская Губерния
Дата рождения1874
Дата смерти11.10.1946
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Дубяга Трофим Петрович
Мать: не указана
Полтавская Губерния
Полтавская Губерния
Бракосочетание
21.01.1896
Муж: Жванко Иван
Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
25.12.1896
Сын: Жванко Василий
Отец ребёнка: Жванко Иван
Рождение ребёнка
1899
Сын: Жванко Григорий
Отец ребёнка: Жванко Иван
Рождение ребёнка
1902
Сын: Жванко Петр
Отец ребёнка: Жванко Иван
Рождение ребёнка
15.02.1904
Дочь: Бушмина Евдокия
Отец ребёнка: Жванко Иван
Рождение ребёнка
30.09.1908
Сын: Жванко Михаил
Отец ребёнка: Жванко Иван
Рождение ребёнка
09.05.1911
Сын: Жванко Николай
Отец ребёнка: Жванко Иван
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: (литючая) Пчелинцева Мария
Отец ребёнка: Жванко Иван
Смерть
11.10.1946
Киргизия
Киргизия