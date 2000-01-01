Дубяга Трофим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубяга Трофим Петрович

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Место рождения

Полтавская Губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубяга Петр

Мать: не указана

Полтавская Губерния
Полтавская Губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Жванко Мария Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Полтавская Губерния
Полтавская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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