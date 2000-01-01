Дубяга Трофим Петрович
Место рожденияПолтавская Губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубяга Петр
Мать: не указана
Полтавская Губерния
Полтавская Губерния
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Жванко Мария Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Полтавская Губерния
Полтавская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно