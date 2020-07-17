Жванко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1908

Дата смерти

03.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1929 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1908

Отец: Жванко Иван

Мать: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
21.08.1929

Дочь: Жванко Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1935

Сын: Жванко Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.03.1986
Алма-Ата
Алма-Ата
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