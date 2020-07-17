Жванко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1908
Дата смерти03.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1908
Отец: Жванко Иван
Мать: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
21.08.1929
Дочь: Жванко Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1935
Сын: Жванко Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.03.1986
Алма-Ата
Алма-Ата