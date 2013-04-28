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Жванко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1896

Дата смерти

27.12.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1896

Отец: Жванко Иван

Мать: Жванко Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
14.12.1918

Дочь: Жванко Анна

Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Голощук Лидия

Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Богданова Надежда

Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
29.09.1934

Сын: Жванков Василий

Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
29.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жванко Дария Григорьевна

Смерть
27.12.1976
Фрунзе-Бишкек
Фрунзе-Бишкек Киргизия
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