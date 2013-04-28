Жванко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1896
Дата смерти27.12.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1896
Отец: Жванко Иван
Мать: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
14.12.1918
Дочь: Жванко Анна
Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Голощук Лидия
Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Богданова Надежда
Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
29.09.1934
Сын: Жванков Василий
Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
29.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жванко Дария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жванко Дария Григорьевна
Смерть
27.12.1976
Фрунзе-Бишкек
Фрунзе-Бишкек Киргизия