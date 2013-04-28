Жванко (Гусак) Дария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жванко (Гусак) Дария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1918

Дочь: Жванко Анна

Отец ребёнка: Жванко Василий

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Голощук Лидия

Отец ребёнка: Жванко Василий

Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Богданова Надежда

Отец ребёнка: Жванко Василий

Рождение ребёнка
29.09.1934

Сын: Жванков Василий

Отец ребёнка: Жванко Василий

Рождение ребёнка
29.09.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жванко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жванко Василий

Смерть
Неизвестно
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