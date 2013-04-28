Жванко (Гусак) Дария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1918
Дочь: Жванко Анна
Отец ребёнка: Жванко Василий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Голощук Лидия
Отец ребёнка: Жванко Василий
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Богданова Надежда
Отец ребёнка: Жванко Василий
Рождение ребёнка
29.09.1934
Сын: Жванков Василий
Отец ребёнка: Жванко Василий
Рождение ребёнка
29.09.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жванко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жванко Василий
Смерть
Неизвестно