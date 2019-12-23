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Жванков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1934

Дата смерти

23.12.2019

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934

Отец: Жванко Василий

Мать: Жванко Дария Григорьевна

Рождение ребёнка
01.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.12.2019
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