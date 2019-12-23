Жванков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1934
Дата смерти23.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1934
Отец: Жванко Василий
Мать: Жванко Дария Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.12.2019