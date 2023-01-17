(Литючая) Пчелинцева (Жванко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Литючая) Пчелинцева (Жванко) Мария

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.01.1913

Дата смерти

13.11.1968

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913

Отец: Жванко Иван

Мать: Жванко Мария Трофимовна

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Чемкент, Казахстан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.05.1954

Дочь: Еремеева Лидия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.11.1968
Чемкент, Казахстан
Чемкент, Казахстан
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