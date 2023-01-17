(Литючая) Пчелинцева (Жванко) Мария
Место рождения
Дата рождения19.01.1913
Дата смерти13.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1913
Отец: Жванко Иван
Мать: Жванко Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
17.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Чемкент, Казахстан
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Рождение ребёнка
22.05.1954
Дочь: Еремеева Лидия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.11.1968
Чемкент, Казахстан
Чемкент, Казахстан