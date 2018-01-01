село Пески, село Пески, Полтавська область (на 2018) — Familio

Пески

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
2548Пески, с. вл. и казач.при рч. Артополоте.14станов. кварт.54616391637Церковь православная 1. Заводов 7.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд
С. Песок с хут. Стрижевщина36Марья Комаровская668240
С. Пески и д. Хрули39Екат. Вас. Галаган29788

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Песковская волость
539. Пески, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 544, жителей 3090, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лохвицкий уезд, Песковская волость
1.0Пески селоПесковское козаков141951833916156061221

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Лохвицкий уезд, Песковская волость
село Пески

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18616Піскиселоцентр сільської радир-н Лохвицькийсільрада Пісківська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close