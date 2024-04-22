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Пазюк Трофим Петров

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

15.04.1837 ст.

Дата смерти

30.11.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1837 ст.

Отец: Пазюк Петр Иванов

Мать: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Крещение
16.04.1837 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1857 ст.

Жена: Ефросиния Степанова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1859 ст.

Дочь: Мария Трофимова

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.

Сын: Пазюк Петр Трофимов

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Домна Трофимова

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
10.02.1866 ст.

Сын: Пазюк Прохор Трофимов

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
05.10.1867 ст.

Сын: Пазюк Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Ефросиния Степанова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
13.09.1868 ст.

Жена: Александра Иванова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.

Сын: Пазюк Михаил Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
16.05.1872 ст.

Дочь: Феодора Трофимова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Пазюк Феодосий Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.07.1876 ст.

Сын: Пазюк Иван Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
После 1877 ст.

Сын: Пазюк Василий Трофимов

Мать ребёнка: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.

Дочь: Анна Трофимова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
30.11.1916 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: по старости лет
Похороны
01.12.1916 ст.
Колонщина, Київська область
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