Пазюк Трофим Петров
Место рождения
Дата рождения15.04.1837 ст.
Дата смерти30.11.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
15.04.1837 ст.
Отец: Пазюк Петр Иванов
Мать: Дарья Павлова
Крещение
16.04.1837 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
27.01.1857 ст.
Жена: Ефросиния Степанова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1859 ст.
Дочь: Мария Трофимова
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
25.11.1861 ст.
Сын: Пазюк Петр Трофимов
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: Домна Трофимова
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
10.02.1866 ст.
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Рождение ребёнка
05.10.1867 ст.
Мать ребёнка: Ефросиния Степанова
Бракосочетание
13.09.1868 ст.
Жена: Александра Иванова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.11.1869 ст.
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
16.05.1872 ст.
Дочь: Феодора Трофимова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
21.07.1876 ст.
Сын: Пазюк Иван Трофимов
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
После 1877 ст.
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.
Дочь: Анна Трофимова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.11.1916 ст.
Причина смерти: по старости лет
Похороны
01.12.1916 ст.