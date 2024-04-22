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Пазюк Петр Иванов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

18.05.1813 ст.

Дата смерти

08.12.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1813 ст.

Отец: Пазюк Иван Яковлев

Мать: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Крещение
18.05.1813 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Жена: Дарья Павлова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1837 ст.

Сын: Пазюк Трофим Петров

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
17.09.1840 ст.

Дочь: София Петрова

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
20.05.1843 ст.

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.

Сын: Пазюк Иван Петров

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.

Сын: Пазюк Владимир Петров

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
22.09.1857 ст.

Сын: Пазюк Федор Петров

Мать ребёнка: Дарья Павлова

Колонщина, Київська область
Восприемник
13.08.1860 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Максим Терентьев Пазюк
Восприемник
03.02.1863 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Анна Терентьева
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
08.12.1872 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
10.12.1872 ст.
Колонщина, Київська область
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