Пазюк Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения18.05.1813 ст.
Дата смерти08.12.1872 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1813 ст.
Отец: Пазюк Иван Яковлев
Мать: Пазючка Васса Федоровна
Крещение
18.05.1813 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Жена: Дарья Павлова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1837 ст.
Сын: Пазюк Трофим Петров
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
17.09.1840 ст.
Дочь: София Петрова
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
20.05.1843 ст.
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
26.09.1845 ст.
Сын: Пазюк Иван Петров
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
15.07.1849 ст.
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
22.09.1857 ст.
Сын: Пазюк Федор Петров
Мать ребёнка: Дарья Павлова
Восприемник
13.08.1860 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Максим Терентьев Пазюк
Восприемник
03.02.1863 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Анна Терентьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.1872 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
10.12.1872 ст.