Пазюк Иван Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смерти20.08.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1775 ст.
Отец: Пазюк Яков
Бракосочетание
20.01.1796 ст.
Жена: Пазючка Васса Федоровна
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
20 января. По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Петром Суским молодик Иоанн Пазинчук, поселянин Колонский, с девицею Васкою, Феодора Курочки, тамошнего жителя, в неимении между им... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Ефимия Иванова
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1801 ст.
Дочь: Синклитикия Иванова
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
07.01.1803 ст.
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
25.11.1804 ст.
Сын: Пазюк Клим Иванов
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Сын: Пазюк Прокоп Иванов
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
11.02.1808 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
10.04.1810 ст.
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1813 ст.
Сын: Пазюк Петр Иванов
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Рождение ребёнка
15.05.1821 ст.
Сын: Пазюк Никита Иванов
Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.08.1826 ст.