Пазюк Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазюк Иван Яковлев

Пазюк Иван Яковлев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

20.08.1826 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: Пазюк Яков

Мать: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
20.01.1796 ст.

Жена: Пазючка Васса Федоровна

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
20 января. По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Петром Суским молодик Иоанн Пазинчук, поселянин Колонский, с девицею Васкою, Феодора Курочки, тамошнего жителя, в неимении между им... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
07.01.1801 ст.

Дочь: Синклитикия Иванова

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
07.01.1803 ст.

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
25.11.1804 ст.

Сын: Пазюк Клим Иванов

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Сын: Пазюк Прокоп Иванов

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
11.02.1808 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
10.04.1810 ст.

Сын: Пазюк Терентий Иванов

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
18.05.1813 ст.

Сын: Пазюк Петр Иванов

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.05.1821 ст.

Сын: Пазюк Никита Иванов

Мать ребёнка: Пазючка Васса Федоровна

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
20.08.1826 ст.
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close