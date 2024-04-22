Пазюк Яков
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1795 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Пазюк Роман Яковлев
Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Пазюк Иван Яковлев
Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Дочь: Настя Яковлевна
Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Пазюк Сидор Яковлев
Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Пазюк Мирон Яковлев
Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1795 ст.