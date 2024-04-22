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Пазюк Яков

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Пазюк Роман Яковлев

Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Пазюк Иван Яковлев

Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: Настя Яковлевна

Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Пазюк Сидор Яковлев

Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Пазюк Мирон Яковлев

Мать ребёнка: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
До 1795 ст.
Колонщина, Київська область
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