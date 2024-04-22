Пазюк Роман Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смерти04.06.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1771 ст.
Отец: Пазюк Яков
Бракосочетание
19.04.1797 ст.
Жена: Агафья Корнеевна
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Петром Суским молодик Роман Ткаченко (ошибка?), поселянин Колонский, с девицею Агафеею Корнеевою дочерью, первым браком. В неимении между ними ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Сын: Пазюк Лукан (Лука) Романов
Мать ребёнка: Агафья Корнеевна
Рождение ребёнка
14.10.1801 ст.
Сын: Пазюк Роман Романов
Мать ребёнка: Агафья Корнеевна
Рождение ребёнка
15.02.1803 ст.
Дочь: Агафья Романова
Мать ребёнка: Агафья Корнеевна
Рождение ребёнка
22.07.1805 ст.
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Агафья Корнеевна
Рождение ребёнка
19.03.1810
Дочь: Одария Романова
Мать ребёнка: Агафья Корнеевна
Запись №9 У Колонского жителя Романа Пазюка и жены его Агафии родилась дочь Одария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.1812 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни