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Пазюк Роман Яковлев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

04.06.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Пазюк Яков

Мать: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
19.04.1797 ст.

Жена: Агафья Корнеевна

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Петром Суским молодик Роман Ткаченко (ошибка?), поселянин Колонский, с девицею Агафеею Корнеевою дочерью, первым браком. В неимении между ними ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Пазюк Лукан (Лука) Романов

Мать ребёнка: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
14.10.1801 ст.

Сын: Пазюк Роман Романов

Мать ребёнка: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.02.1803 ст.

Дочь: Агафья Романова

Мать ребёнка: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
22.07.1805 ст.

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
19.03.1810

Дочь: Одария Романова

Мать ребёнка: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Запись №9 У Колонского жителя Романа Пазюка и жены его Агафии родилась дочь Одария
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
04.06.1812 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от натуральной болезни
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