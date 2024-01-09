Агафья Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Корнеевна

Агафья Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.04.1797 ст.

Муж: Пазюк Роман Яковлев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Петром Суским молодик Роман Ткаченко (ошибка?), поселянин Колонский, с девицею Агафеею Корнеевою дочерью, первым браком. В неимении между ними ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Сын: Пазюк Лукан (Лука) Романов

Отец ребёнка: Пазюк Роман Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
14.10.1801 ст.

Сын: Пазюк Роман Романов

Отец ребёнка: Пазюк Роман Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.02.1803 ст.

Дочь: Агафья Романова

Отец ребёнка: Пазюк Роман Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
22.07.1805 ст.

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Пазюк Роман Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
19.03.1810

Дочь: Одария Романова

Отец ребёнка: Пазюк Роман Яковлев

Колонщина, Київська область
Запись №9 У Колонского жителя Романа Пазюка и жены его Агафии родилась дочь Одария
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close