Одария Романова
Место рождения
Дата рождения19.03.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1810
Отец: Пазюк Роман Яковлев
Мать: Агафья Корнеевна
Запись №9 У Колонского жителя Романа Пазюка и жены его Агафии родилась дочь Одария
Крещение
19.03.1810
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил Колонский священник Антоний Каушинский Восприемницею оной была Елена Лугиня, жена жителя Колонского
Смерть
Неизвестно