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Одария Романова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

19.03.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1810

Отец: Пазюк Роман Яковлев

Мать: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Запись №9 У Колонского жителя Романа Пазюка и жены его Агафии родилась дочь Одария
Крещение
19.03.1810
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил Колонский священник Антоний Каушинский Восприемницею оной была Елена Лугиня, жена жителя Колонского
Смерть
Неизвестно
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