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Мария Романова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

22.07.1805 ст.

Дата смерти

21.05.1808 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.07.1805 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Запись №9 Рожденную младеницу Марию от законных родителей, жителей Колонских, Романа Пазюченка и жены его Агафии, крестил того ж числа Бузовский священник Стефан Пахолович Восприемница оной была Мат... Показать все
Рождение
22.07.1805 ст.

Отец: Пазюк Роман Яковлев

Мать: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
21.05.1808 ст.
Колонщина, Київська область
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