Мария Романова
Место рождения
Дата рождения22.07.1805 ст.
Дата смерти21.05.1808 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.07.1805 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Запись №9 Рожденную младеницу Марию от законных родителей, жителей Колонских, Романа Пазюченка и жены его Агафии, крестил того ж числа Бузовский священник Стефан Пахолович Восприемница оной была Мат... Показать все
Рождение
22.07.1805 ст.
Отец: Пазюк Роман Яковлев
Мать: Агафья Корнеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1808 ст.