Агафья Романова
Место рождения
Дата рождения15.02.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1803 ст.
Отец: Пазюк Роман Яковлев
Мать: Агафья Корнеевна
Крещение
15.02.1803 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Запись №15 Рожденную младеницу Агафию от законных родителей, жителей Колонских, Романа Пазинчука и жены его Агафии, крестил того ж числа священник Антоний Совинский Восприемница оной была жителька К... Показать все
Смерть
Неизвестно