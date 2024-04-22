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Агафья Романова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

15.02.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1803 ст.

Отец: Пазюк Роман Яковлев

Мать: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Крещение
15.02.1803 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Запись №15 Рожденную младеницу Агафию от законных родителей, жителей Колонских, Романа Пазинчука и жены его Агафии, крестил того ж числа священник Антоний Совинский Восприемница оной была жителька К... Показать все
Смерть
Неизвестно
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