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Пазюк Роман Романов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

14.10.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.10.1801 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Запись №25 Рожденного младенца Романа от законных родителей Романа Пазинчука и жены его Агафии, крестил того ж числа священник Антоний Совинский Восприемники оному были поселяне Колонские Харитон По... Показать все
Рождение
14.10.1801 ст.

Отец: Пазюк Роман Яковлев

Мать: Агафья Корнеевна

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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