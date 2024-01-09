Пазюк Роман Романов
Место рождения
Дата рождения14.10.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.10.1801 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Запись №25 Рожденного младенца Романа от законных родителей Романа Пазинчука и жены его Агафии, крестил того ж числа священник Антоний Совинский Восприемники оному были поселяне Колонские Харитон По... Показать все
Рождение
14.10.1801 ст.
Отец: Пазюк Роман Яковлев
Мать: Агафья Корнеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно