Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750 ст.

Дата смерти

04.03.1799 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771 ст.

Сын: Пазюк Роман Яковлев

Отец ребёнка: Пазюк Яков

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.

Сын: Пазюк Иван Яковлев

Отец ребёнка: Пазюк Яков

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: Настя Яковлевна

Отец ребёнка: Пазюк Яков

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.

Сын: Пазюк Сидор Яковлев

Отец ребёнка: Пазюк Яков

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Пазюк Мирон Яковлев

Отец ребёнка: Пазюк Яков

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Яков

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
04.03.1799 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: натуральной смертью
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