Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750 ст.
Дата смерти04.03.1799 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1771 ст.
Сын: Пазюк Роман Яковлев
Отец ребёнка: Пазюк Яков
Рождение ребёнка
Около 1775 ст.
Сын: Пазюк Иван Яковлев
Отец ребёнка: Пазюк Яков
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Дочь: Настя Яковлевна
Отец ребёнка: Пазюк Яков
Рождение ребёнка
Около 1787 ст.
Сын: Пазюк Сидор Яковлев
Отец ребёнка: Пазюк Яков
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Пазюк Мирон Яковлев
Отец ребёнка: Пазюк Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюк Яков
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1799 ст.
Причина смерти: натуральной смертью