Пазюк Сидор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смерти28.09.1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.
Отец: Пазюк Яков
Бракосочетание
05.02.1800 ст.
Жена: Матрена Осиповна
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Антонием Совенским молодик Сыдор Пазинчук, поселянин Колонский, с девицею Матроною, тамошнею жителькою, Иосифа Поганяя дочерью, первым браком, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Агафья Сидорова
Мать ребёнка: Матрена Осиповна
Место жительства
1814 ст.
В бегах.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1843 ст.
Причина смерти: от престарелости
Похороны
30.09.1843 ст.