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Пазюк Сидор Яковлев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

28.09.1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: Пазюк Яков

Мать: Широка Палажка (Пелагея) Моисеевна

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
05.02.1800 ст.

Жена: Матрена Осиповна

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Антонием Совенским молодик Сыдор Пазинчук, поселянин Колонский, с девицею Матроною, тамошнею жителькою, Иосифа Поганяя дочерью, первым браком, ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Агафья Сидорова

Мать ребёнка: Матрена Осиповна

Колонщина, Київська область
Место жительства
1814 ст.
В бегах.
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
28.09.1843 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от престарелости
Похороны
30.09.1843 ст.
Колонщина, Київська область
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