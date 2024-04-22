(Поганяй) Матрена Осиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смерти17.03.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.
Бракосочетание
05.02.1800 ст.
Муж: Пазюк Сидор Яковлев
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Антонием Совенским молодик Сыдор Пазинчук, поселянин Колонский, с девицею Матроною, тамошнею жителькою, Иосифа Поганяя дочерью, первым браком, ... Показать все
Восприемник
14.10.1801 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Роман Романов Пазюк
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Дочь: Агафья Сидорова
Отец ребёнка: Пазюк Сидор Яковлев
Восприемник
22.07.1805 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Мария Романова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1830 ст.
Похороны
20.03.1830 ст.