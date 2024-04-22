(Поганяй) Матрена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поганяй) Матрена Осиповна

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

17.03.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
05.02.1800 ст.

Муж: Пазюк Сидор Яковлев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
По исполнении всех указных велений обвенчаны священником Антонием Совенским молодик Сыдор Пазинчук, поселянин Колонский, с девицею Матроною, тамошнею жителькою, Иосифа Поганяя дочерью, первым браком, ... Показать все
Восприемник
14.10.1801 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Роман Романов Пазюк
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.

Дочь: Агафья Сидорова

Отец ребёнка: Пазюк Сидор Яковлев

Колонщина, Київська область
Восприемник
22.07.1805 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Мария Романова
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
17.03.1830 ст.
Колонщина, Київська область
Похороны
20.03.1830 ст.
Колонщина, Київська область
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